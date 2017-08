Fufuca diz que fará “maratona” de votações na Câmara

Brasília – O deputado André Fufuca (PP-MA) afirmou nesta terça-feira, 29, que fará uma “maratona” de votações em seu primeiro dia como presidente interino da Câmara. Segundo vice-presidente, ele assumiu o comando da Casa por conta da viagem do presidente Michel Temer à China.

Segundo Fufuca, a previsão é que os três destaques da Medida Provisória que cria a Taxa de Longo Prazo (TLP), nova taxa de juros para empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), sejam votados nesta terça, e, em seguida, seja convocada uma sessão do Congresso para aprovar a mudança da meta fiscal para 2017 e 2018.

Para a mudança da meta ir para o plenário, no entanto, os parlamentares precisam antes conseguir analisar os vetos que trancam a pauta e aprovar a proposta na Comissão Mista de Orçamento.

“Será uma maratona. Em primeiro lugar, haverá a votação dos vetos. Logo após a CMO, nós colocaremos a TLP, e depois haverá nova sessão do Congresso”, disse Fufuca.

Ele também afirmou que espera o governo entrar em um acordo para pautar a MP do Refis em plenário.

As declarações de Fufuca foram dadas após uma reunião para discutir reforma política na residência oficial da presidência da Câmara, da qual participaram Rodrigo Maia (DEM-RJ), que ocupa o Palácio do Planalto, e líderes da base e da oposição. A reunião terminou sem consenso, mas Fufuca disse que espera votar nesta quarta-feira a proposta relatada pela deputada Shéridan (PSDB-RR), que acaba com as coligações e institui a cláusula de barreira.