França aposta no Brasil como parceiro contra mudanças climáticas

Paris – A França apontou nesta segunda-feira que o Brasil é um parceiro fundamental para o país na luta contra a mudança climática e manutenção da paz, especialmente no continente africano, um vínculo que será reforçado na tarde de hoje pelos respectivos ministros de Relações Exteriores, Jean Yves Le Drian e Aloysio Nunes.

Durante o encontro, os ministros falarão dos principais desafios globais, nos quais ambos países mantêm “uma cooperação estreita”, indicou o Ministério francês em comunicado.

“O Brasil, que desempenha um papel principal no seio das instâncias multilaterais, é para a França uma parceiro importante”, acrescentou um porta-voz ministerial, segundo quem a situação na Venezuela e as negociações em andamento entre União Europeia e Mercosul serão dois temas abordados no encontro.

Esta reunião permitirá, além disso, “sublinhar a importância” das relações com o país latino-americano com o qual a França mantém uma relação estratégica desde 2006.

O Ministério destacou que as trocas culturais e humanas são particularmente destacáveis, com cerca de 5,3 mil estudantes brasileiros na França em 2016, e mais de 27 mil estudantes de francês nas Alianças Francesas (escolas de ensino) no Brasil.

As relações econômicas, segundo a nota, também têm muito peso, com 7 bilhões de euros (US$ 8,3 bilhões) de trocas comerciais no ano passado e 850 filiais de empresas francesas no Brasil, que geram 500 mil empregos.

Entre elas, figuram as redes de supermercados Carrefour e Casino, o fabricante de peças automóveis Valeo e o petroleiro Total.

A França destacou que no ano passado foi o quarto investidor estrangeiro no Brasil, e lembrou que compartilha com esse país, na Guiana, a fronteira terrestre mais longa, “o que nutre uma intensa cooperação para responder aos desafios comuns em matéria de segurança e de desenvolvimento equilibrado dos territórios”.