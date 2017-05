Foto mostra Lula em sítio de Atibaia com ex-presidente da OAS

São Paulo – Uma foto que teria sido anexada a um processo em que a Operação Lava Jato investiga o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva mostra o petista ao lado do então presidente da empreiteira OAS, Leo Pinheiro, em um encontro que teria acontecido no sítio de Atibaia, no interior de São Paulo.

De acordo com informações do jornal O Globo, a imagem teria sido protocolada como prova da relação de Lula com o empreiteiro, que é acusado de associação criminosa e estelionato.

Foto mostra Lula com ex-presidente da OAS em sítio em Atibaia.

Em depoimento de quase cinco horas ao juiz Sérgio Moro, na última quarta-feira (10), o ex-presidente admitiu que encontrou com o empreiteiro para tratar de uma obra na cozinha do sítio. No entanto, segundo Lula, a visita do empresário teria acontecido em seu apartamento de São Bernardo do Campo (SP).

Sítio em Atibaia

Em outro processo, que corre em paralelo, Lula responde por suspeita de posse de um sítio em Atibaia, interior de São Paulo. Um laudo da Polícia Federal sugere que o ex-presidente e sua esposa, Marisa Letícia, orientaram as reformas da cozinha do sítio, através de contato com a empreiteira OAS.

Esse elo aumenta a suspeita de que o petista era proprietário do imóvel (ocultação de patrimônio) e recebia a reforma como pagamento de vantagens indevidas.