Força Nacional fará segurança no Rio até o final de dezembro

O governo federal prorrogou a presença da Força Nacional de Segurança Pública no estado do Rio de Janeiro até 31 de dezembro. A portaria do Ministério da Justiça foi publicada hoje (4) no Diário Oficial da União.

Em maio deste ano, foi enviado ao Rio de Janeiro um reforço de 300 homens da Força Nacional para combate ao roubo de cargas e repressão ao crime organizado.

Eles se juntaram aos 125 policiais que já estavam em operação no estado, convocados durante movimento de paralisação da Polícia Militar e para garantir as votações de medidas fiscais impopulares na Assembleia Legislativa.

A presença da Força Nacional no estado acontece no âmbito da implantação do Plano Nacional de Segurança Pública. O plano prevê a atuação dos policiais em ações de policiamento ostensivo, polícia judiciária e perícia forense, com o objetivo de redução de homicídios dolosos e no combate ao crime organizado transnacional, em especial ao tráfico de drogas e de armas.