Brasília – O conteúdo da reportagem do jornal O Globo que relata que Joesley Batista, um dos controladores do frigorífico JBS, gravou o presidente Michel Temer dando aval à compra do silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha é correto, disseram à Reuters três fontes com conhecimento do assunto.

Em nota Temer negou que tenha pedido ou autorizado qualquer movimento para obter o silêncio do ex-presidente da Câmara dos Deputados.