Fogo em ministério foi gatilho para uso do Exército, diz ministro

Brasília – O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general Sérgio Etchegoyen, não escondeu o mal estar entre o Planalto e o governador de Brasília, Rodrigo Rollemberg (PSB), após a manifestação desta quarta-feira, 24, na Esplanada dos Ministérios, contra as reformas e o presidente Michel Temer.

Em entrevista na manhã desta quinta-feira, Etchegoyen evitou polemizar, mas reconheceu que o uso do Exército na proteção dos prédios públicos ocorreu diante da avaliação de que o efetivo da Polícia Militar era insuficiente. “Não vou alimentar querelas com o governo do Distrito Federal”, afirmou. “Não vamos imaginar que haja briga.”

Ele disse que o “gatilho disparador” da decisão de Temer de empregar o Exército no local do protesto foi a notícia de incêndio do prédio do Ministério da Agricultura.

Pelo relato de Etchegoyen, a manifestação começou pacífica e que por volta de 14h30 as coisas evoluíram para um confronto com grupos que ele chamou de radicais.

Foi quando o sistema de segurança do Palácio mandou mensagem para os secretários-executivos dos ministérios sugerindo a dispensa dos funcionários.

Em seguida, houve, segundo ele, o “momento culminante” do incêndio do prédio da Agricultura. “Tendo em vista o pequeno efetivo para aquela situação, tivemos que empregar as Forças”, disse o general.

Com a volta da tranquilidade da Esplanada, o governo, nesta manhã, decidiu revogar o decreto de convocação das Forças Armadas, ressaltou o ministro.

Etchegoyen disse que o clima numa reunião de representantes da segurança do Planalto e do Governo do Distrito Federal, ontem, foi de absoluta harmonia.

Irritação

Na noite de quarta, ministros e assessores do Planalto demonstravam irritação com o governador de Brasília. Rodrigo Rollemberg (PSB) menosprezou, segundo eles, avaliações do governo federal de que o protesto poderia ser violento. O palácio chegou a propor reforço do efetivo e do setor de inteligência da PM.