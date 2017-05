“Flores do mal” vão para Lula e Dilma, diz Doria

São Paulo – O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), disse que oferece aos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff as “flores do mal” que recebeu ontem de uma cicloativista, que protestava em razão das mortes no trânsito após o aumento no limite de velocidade das marginais.

“Não será nenhum ativista, petista ou qualquer outro ‘ista’ que vai me colocar na parede. Nem com flores, nem com gritos”, disse hoje o prefeito em discurso bastante efusivo na inauguração da praça Ayrton Senna, no bairro do Paraíso, centro de São Paulo.

“As flores do mal que quiseram me dar ontem, eu dedico ao Lula, à Dilma e aos 14 milhões de desempregados do Brasil”, exclamou o prefeito.

“Vão para o Lula e para a Dilma porque promoveram 14 milhões de desempregados no País, gente que sofre hoje graças ao PT”, acrescentou.