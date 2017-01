Filho de Teori diz a jornal que família recebeu ameaças

São Paulo – Francisco Zavascki falou que seu pai, Teori Zavascki, andava preocupado “pela gravidade das coisas que ele tinha tido conhecimento nas delações e pelas pessoas envolvidas”, segundo entrevista concedida para o jornal Folha de S. Paulo.

Segundo ele, o pai e a família já receberam ameaças por telefone ou mensagens por e-mail e redes sociais. Francisco também fez um apelo para que o acidente seja investigado: “Não tenho nenhum dado para dizer que não foi acidente. Tem que ser investigado, muito seriamente, mesmo”.

Teori, que era relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), estava a poucos dias de homologar as 77 delações de executivos da Odebrecht, nas quais o presidente Michel Temer foi citado 43 vezes.

Na quinta-feira (19), o ministro morreu em um acidente de avião no mar de Paraty (RJ). Além dele, morreram outras quatro pessoas que estavam no avião: o piloto Osmar Rodrigues, o presidente do grupo Emiliano, Carlos Alberto Fernandes Figueiras, a massoterapeuta Maira Ilda e sua mãe, Maria Ilda.