Filho de ministro é barrado ao tentar entrar no TSE

São Paulo – O filho do ministro Napoleão Nunes Maia foi barrado ao tentar entrar no plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para acompanhar o quarto dia do julgamento do processo que pede a cassação da chapa Dilma-Temer.

De acordo com a assessoria de imprensa do TSE, o filho do ministro não estava vestindo paletó e gravatá – traje exigido pela Corte para entrar no plenário.

Irritado, ele foi acompanhado pela segurança da Corte Eleitoral e de assessores do ministro até a entrada privativa do TSE para se encontrar com o pai.

A assessoria do tribunal não divulgou o nome do filho do ministro.