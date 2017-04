Figurinista desiste de incriminar José Mayer em caso de assédio

A Polícia Civil do Rio de Janeiro encerrou na última quarta-feira, 26, o procedimento que envolvia o ator José Mayer, da Globo. A informação foi confirmada pela Assessoria de Comunicação da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.

Mayer havia sido acusado de assediar Susllem durante as gravações da novela A Lei Do Amor, em caso que gerou repercussão nacional.

Pouco depois, o ator assumiu o erro em comunicado oficial. Recentemente, porém, Susllem decidiu ir à defensoria pública para não prosseguir com o procedimento criminal contra o ator.

Confira a nota na íntegra:

“Em 26 de abril, Susllem Meneguzzi Tonani compareceu à defensoria pública e declarou não desejar representar criminalmente contra o ator, ficando assim encerrado o procedimento.”