Figurinista assediada por José Mayer pede encerramento do assunto

São Paulo – Susllem Tonani, a ex-figurinista da Rede Globo que sofreu assédio de José Mayer, publicou um novo texto no blog #AgoraÉQueSãoElas, do jornal “Folha de S.Paulo”, nesta sexta-feira, 5. No artigo, ela diz que não prestou queixa contra o ator por já estar satisfeita, relata como está sendo criticada pela decisão e pede que a deixem seguir a vida em paz.

A figurinista começa o texto desmentindo especulações de que já foi amante do ator global e explicando que não foi demitida da Globo – apenas terminou o trabalho ao chegar ao fim do contrato, algo já esperado.

Ao longo do post, Su argumenta que não prestou queixa à polícia porque se sentiu satisfeita com o pedido de desculpas da Rede Globo e com a carta de confissão de José Mayer, “ambos lidos no Jornal Nacional”. “Senti que tive a justiça que desejava. Pouco creio que a punição criminal para o meu caso tenha alcance maior que já tivemos”, escreve.

A figurinista argumenta que alcançou o objetivo desejado de “sair da invisibilidade, romper o silenciamento imposto, transcender este lugar de vítima que me era insuportável”.

Em referência ao silêncio que manteve após o seu relato, a figurinista fala sobre optar por ficar reservada agora. “Por que incomodou tanto o meu silêncio pós-relato? Talvez porque eu não tenha cumprido o papel da oportunista exibicionista que o patriarcado esperava. Talvez porque não tenha sido a liderança, o exemplo que queriam que eu fosse. Desculpe desapontar estas e estes”, afirmou.

Ao fim do texto, ela pede que respeitem sua decisão de sair dos holofotes. “Reservo a mim o direito de encerrar esse assunto. Chego ao final da minha jornada. Estou no limite da minha capacidade emocional de seguir na linha de frente dessa luta. Peço que respeitem os meus limites, violados anteriormente, quando tudo isso começou. Outras podem assumir a frente dessa luta. E eu me comprometo a sempre apoiá-las, assim como fui apoiada por tantas”, diz.

O caso

No dia 31 de março, viralizou na internet o relato de Su Tonani, no qual ela acusou de assédio José Mayer. A jovem de 28 anos relatou diversos assédios feitos pelo ator. Mayer negou inicialmente as investidas, mas acabou admitindo o assédio e foi afastado da Globo.

O caso mobilizou atrizes e mulheres. No início de abril, diversas personalidades usaram suas redes sociais para se manifestar contra o assédio sexual. No Instagram, muitas atrizes e influenciadoras postaram fotos com camisetas escritas “Mexeu com uma, mexeu com todas #chegadeassédio” ou postaram imagens com a mesma mensagem.