Feriado deve elevar movimento em aeroportos em 4,81%

Brasília – O feriado de Independência deve provocar aumento de 4,81% no movimento de passageiros nos aeroportos administrados pela Infraero, segundo projeções da empresa.

Entre os dias 5 e 11, são esperados 17.480 voos e mais de 2 milhões de passageiros, entre operações de embarques e desembarques nos 59 aeroportos da Infraero.

Essa estimativa representa cerca de 91 mil a mais de passageiros que no mesmo período do ano passado, quando foram registrados 1,91 milhão de usuários.

De acordo com a Infraero, os dias de maior fluxo deverão ser quarta-feira (6), com cerca de 308,3 mil embarques e desembarques, e a segunda-feira pós feriado (11), com 347.4 mil viajantes.

A estatal informa que reforçará as equipes de segurança e de operações e que já fez manutenções preventivas em equipamentos (esteiras de bagagens, elevadores e escadas rolantes, entre outros) para garantir a “fluidez” nasoperações durante o feriado de 7 de setembro.