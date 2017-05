Federação espera que Serraglio não influencie investigações da PF

São Paulo – O anúncio da substituição do ministro da Justiça, Osmar Serraglio (PMDB), pelo jurista Torquato Jardim, que ocupava o Ministério da Transparência, foi visto com “expectativa” pela Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef).

Em nota, a entidade afirmou que “espera que o novo ministro gerencie sua pasta com imparcialidade, sem qualquer tentativa de influência nas investigações da Polícia Federal”.

Jardim já fez críticas à Operação Lava Jato e recebeu do presidente Michel Temer autonomia para promover mudanças na PF, inclusive a substituição do diretor-geral, Leandro Daiello, se quiser, conforme informou a Coluna do Estadão.

O texto afirma ainda que a PF “demanda reestruturação administrativa”. Para a Fenapef, Jardim deve promover “políticas públicas pautadas na eficiência” voltadas à segurança no País.

Com a mudança, Osmar Serraglio (PMDB) deve assumir a vaga de Jardim no Ministério da Transparência, mas ele ainda não aceitou oficialmente a troca, o que deve ser decidido em reunião com bancada do partido na Câmara ainda hoje.