Fachin oficializa pedido para mudar de turma no STF

Brasília – O ministro Edson Fachin apresentou nesta quarta-feira à presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, pedido de mudança para a 2ª turma da corte, informou a assessoria de imprensa do tribunal.

A 2ª turma ficou com um ministro a menos após a morte de Teori Zavascki em janeiro na queda de um avião em Paraty (RJ). Teori era o relator das ações decorrentes da operação Lava Jato no Supremo.

A presidente do STF agora consultará os demais membros de 1ª turma para ver se algum deles tem interesse em mudar de colegiado, segundo uma fonte com conhecimento do assunto. Caso nenhum ministro demonstre esse desejo, a mudança de Fachin será confirmada.

A mesma fonte disse na véspera que a escolha do novo relator da Lava Jato no STF, no lugar de Teori, deveria ocorrer nesta quarta-feira.

A expectativa maior é que isso se dê por meio de sorteio entre os membros da 2ª turma, formada pelos ministros Gilmar Mendes, Celso de Mello, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli.

Com a mudança pedida por Fachin, a definição pode ocorrer só na quinta-feira, a depender de quando os ministros responderem à consulta.

Na 1ª turma do STF estão os ministros Luís Roberto Barroso, Marco Aurélio Mello, Luiz Fux, Rosa Weber.

