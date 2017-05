Explosão em indústria de plásticos mata três no interior de SP

Sorocaba – A explosão de uma caldeira na indústria de plástico Citroplast causou a morte de três funcionários, no fim da noite desta quinta-feira, 25, em Andradina, no extremo noroeste do Estado de São Paulo. Com a força da explosão, a estrutura onde o equipamento estava assentado desabou.

Morreram no acidente o encarregado André Carneiro e os funcionários Claudinei Antunes Ventura e Diego Antunes Ventura. As idades das vítimas não foram divulgadas. Os corpos foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros e levados ao Instituto Médico Legal (IML).

A indústria, uma das principais da cidade, com cerca de 600 funcionários, fica na margem da Rodovia Euclides de Oliveira Figueiredo, também conhecida como Rodovia da Integração, ligando São Paulo a Mato Grosso do Sul. O acidente aconteceu por volta das 23h, horário da troca de turno. Cerca de 20 pessoas trabalhavam no local.

Alguns funcionários, com ferimentos ou em estado de choque com o impacto da explosão, foram levados para o pronto-socorro do hospital da cidade. A empresa informou que a caldeira que explodiu era nova e que apura as causas do acidente.

Afirmou, ainda, que está prestando assistência às vítimas e familiares. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar o incidente e as mortes.