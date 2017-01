Explosão em hotel de Silvio Santos deixa feridos no Guarujá

São Paulo – Uma explosão no hotel Sofitel Jequitimar, no Guarujá, no litoral sul de São Paulo, deixou ao menos duas pessoas feridas. O empreendimento, localizado na praia de Pernambuco, é do empresário Silvio Santos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente foi causado por um vazamento de gás na cozinha. O fogo foi controlado por volta das 14h45 desta segunda-feira (23).

A fachada do hotel, segundo o Corpo de Bombeiros, teve a sua estrutura abalada e o estado de saúde das vítimas ainda não foi informado.