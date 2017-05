Exército diz a Temer que irá respeitar a Constituição

BRASÍLIA (Reuters) – O Exército manterá seu compromisso com os princípios Constitucionais, afirmaram os três comandantes das Forças Armadas ao presidente Michel Temer em reunião no fim da tarde da sexta-feira, informou nota divulgada pelo Centro de Comunicação Social do Exército.

Segundo a nota, durante o encontro, que também contou com a presença do ministro da Defesa, Raul Jungmann, foi discutida a conjuntura atual e ressaltada “a estrita observância das Forças Armadas aos ditames constitucionais”.

“O General Villas Bôas, Comandante do Exército, reafirma que a atuação da Força Terrestre tem por base os pilares da estabilidade, legalidade e legitimidade, e ressalta a coesão e unidade de pensamento entre as Forças Armadas”, diz a nota.

Em seu perfil no Twitter, Villas Bôas falou da audiência com Temer e reafirmou “o compromisso perene do Exército com a Constituição e em prol da nossa sociedade”.

A reunião dos comandantes com o presidente ocorre após a reviravolta política provocada pelas delações envolvendo Temer e aliados.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)