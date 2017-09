Executivos mostram otimismo com o futuro do país no EXAME Fórum

São Paulo — Executivos de grandes companhias acompanharam nesta segunda-feira (4) o EXAME Fórum, evento que discutiu os cenários e as perspectivas para a política, a economia e os negócios em 2018.

Após palestras de importantes nomes da política, como a do presidente da Câmara e, neste momento, presidente interino da República, Rodrigo Maia, os executivos da plateia disseram estar otimistas com o futuro do país.

“Eu acho que o otimismo, sem sombra de dúvida, começa a aparecer. É fruto de uma série de coisas que estão acontecendo na economia brasileira”, disse Rômulo Dias, presidente da Cielo.

Dias destacou a melhora nos indicadores macroeconômicos, mas destacou que o governo ainda precisa resolver a questão fiscal. Veja abaixo a entrevista com o executivo.

Na plateia do evento, a empresária Chieko Aoki, presidente da rede Blue Tree Hotels, também se mostrou otimista e disse que 2018 deverá ser positivo para seus negócios, mesmo sendo um ano eleitoral.

“Tivemos tempos muito difíceis. Agora, tudo o que vem parece que já é muito”, disse. “As perspectivas para o ano que vem são boas. Não é aquela maravilha que víamos antes, mas estamos passando do ruim para o bom.” Veja abaixo a entrevista com a empresária.