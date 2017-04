Executivos da Odebrecht dizem que Collor recebeu R$ 800 mil

“Quero, quero, gostei, mas preciso ganhar”, teria dito o então candidato ao governo de Alagoas nas eleições de 2010, o ex-presidente Fernando Collor de Mello, durante uma discussão sobre doação de recursos para sua campanha.

Os ex-executivos da Odebrecht Ambiental Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos Reis e Alexandre José Lopes Barradas afirmam em depoimento à Procuradoria Geral da República que a conversa ocorreu no apartamento do próprio senador, em Maceió, em agosto daquele ano.

“Collor disse que precisava ganhar a eleição e que para isso ele precisava de dinheiro, a campanha estava muito cara”, afirmou Barradas.

Em delação premiada, os executivos afirmaram que a empresa repassou para a campanha de Collor R$ 800 mil de propina e caixa 2.

Nas planilhas, o senador era apelidado como “Roxinho”, numa referência à frase dita por ele ainda no exercício do mandato de presidente. Em 1991, ele afirmara ter nascido “com aquilo roxo”.

O valor foi pago pelo Setor de Operações Estruturadas do Grupo Odebrecht, que controlava os pagamentos de propinas à políticos.

No vídeo, Barradas conta que o pagamento foi feito em São Paulo. “Não foi uma doação oficial. A origem do dinheiro era lícita, mas a maneira de passar era que estava errada”, reconheceu. De acordo com ele, isso já estava como pressuposto na reunião.

“Não tínhamos condições de fazer doação oficial, enquanto Odebrecht Ambiental, porque somos uma empresa prestadora de serviço público. Isso é de conhecimento geral.”

Além dos ex-executivos da Odebrecht, estava presente na reunião Euclydes Mello, primo de Collor. O tema central do encontro era uma eventual privatização da Companhia Estadual Alagoana de Saneamento (Casal).

“A empresa é uma das mais deficitárias do Brasil. Ele entendeu e disse-se francamente favorável à privatização, que sempre foi liberal”, disse Santos Reis. “Com esse discurso compatível entre o que ele se propunha a fazer e o que nós gostaríamos de ver, nós acertamos a contribuição de R$ 800 mil”, completou o ex-diretor Santos Reis.

No depoimento, Barradas contou que ele e Santos Reis viajaram para Maceió com um avião da companhia, especialmente para discutir a doação de campanha com Collor.

O plano de voo foi apresentado como uma das provas, além da planilha do sistema Drousys, o departamento de propinas da Odebrecht, onde consta a doação de R$ 800 mil. B

arradas afirma que já havia, durante o voo, a percepção de que Collor pediria uma contribuição para a eleição. “Não tinha dúvida. Toda vez que você conversa com candidato há expectativa de que ele lhe peça alguma coisa. Essa expectativa com certeza existia.”

Nas palavras do ex-executivo da Odebrecht, Collor foi “propositivo”. “Quero que você faça as obras”, teria dito. “E nós: ‘senador, nós não fazemos obras. Nosso negócio é investimento, é gestão. Inclusive, quem faz a obra não somos nós. Nós contratamos as obras’. E ele: ‘Quero, quero, quero. Preciso ganhar'”, relatou Barradas no vídeo.

Foi nesse momento, disse Barradas, que o tema da doação surgiu. De acordo com Barradas, a reunião com Collor seguiu um padrão comum a de outros políticos.

“Quando você tem uma reunião com um candidato, é uma exposição. O candidato do Brasil está sempre atrás de dinheiro. A estratégia da empresa era isso. No momento adequado, buscar as pessoas para tentar ter a sensibilidade, para que eles possam colocar nos planos de governo”.

Em nota, o senador Fernando Collor negou o recebimento de recursos indevidos. “Nego, de forma veemente, haver recebido da Odebrecht qualquer vantagem indevida não contabilizada na campanha eleitoral de 2010”.