Exclusão da Odebrecht de julgamento facilita absolvição de Temer

Brasília – O advogado Gustavo Guedes, defensor do presidente Michel Temer, afirmou na manhã desta quarta-feira que se o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidir excluir a delação dos executivos da Odebrecht há chances maiores de que o processo que pode cassar a chapa Dilma-Temer seja rejeitado pela Corte.

“Se houver o reconhecimento da preliminar e da delimitação do objeto da ação, ou seja, excluindo-se a Odebrecht, resta muito pouco do processo”, disse Guedes, na chegada ao segundo dia do julgamento. “Se excluir a Odebrecht, a gente tem uma condição boa de ter uma improcedência completa deste processo.”

O defensor não quis comentar o impacto de investigações contra Temer no Supremo Tribunal Federal (STF) no processo em curso no TSE.

O presidente é investigado por corrupção passiva, organização criminosa e obstrução de Justiça e, na terça-feira, conseguiu estender até a sexta-feira o prazo para responder a perguntas formuladas pela Polícia Federal.

Guedes afirmou ter se encontrado com Temer após o primeiro dia de julgamento. Disse apenas que o presidente está aguardando a posição do tribunal, como “bom advogado que é”.