EXAME Fórum: um evento para planejar o ano de 2018

Acontece nesta segunda-feira, em São Paulo, um dos mais tradicionais eventos de discussão política e econômica do país: o EXAME Fórum.

Às Sete – um guia rápido para começar seu dia

Leia também estas outras notícias da seção Às Sete e comece o dia bem informado:

Em seus painéis, empresários, membros das três esferas do governo e analistas debaterão sobre como completar a recuperação da economia e sobre como planejar 2018 — tendo em vista, sobretudo, as eleições presidenciais.

A edição faz parte da comemoração dos 50 anos de EXAME e vai abordar cenários e perspectivas para ajudar as empresas a planejarem o seu futuro ao longo dos próximos meses e anos, num cenário de instabilidade política, mas de recuperação econômica.

Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados; Geraldo Alckmin, governador de São Paulo e João Doria, prefeito da capital paulista, são os principais nomes do Fórum. Os três políticos pretendem alçar voos maiores no próximo ano. Alckmin é pré-candidato ao Palácio do Planalto; Doria realizar constantes viagens pelo Brasil indicando que também está no páreo eleitoral.

Maia, por outro lado, articula para que seu partido, o DEM, lance candidato próprio em 2018. O EXAME Fórum será, portanto, uma oportunidade de ouvir, no espaço de um dia, a visão de cada um deles sobre como o Brasil poderá inaugurar um novo ciclo de expansão econômica.

Os sinais de consenso é o que animam as perspectivas econômicas positivas para o próximo ano. “Estamos muito convencidos que o Brasil terá um crescimento robusto do PIB em 2018, da ordem de 3%. A economia já está melhorando.

No segundo semestre, essa recuperação tende a se consolidar. Então, entramos olhando para cima no ano que vem”, afirma José Roberto Mendonça de Barros, economista e sócio da consultoria MB Associados, que fará uma das palestras do evento.

O EXAME Fórum contará também com a presença de Carlos Velloso, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal; dos sociólogos Bolívar Lamounier e Demétrio Magnoli; Flávio Rocha, sócio da varejista Riachuelo; Fábio Barbosa, membro do conselho da Endeavor; João Amoedo, fundador do Partido Novo, entre outros nomes. O evento acontece no Hotel Unique das 9h às 17h40.