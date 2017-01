Ex-primeira dama Marisa Letícia sofre AVC e é internada em SP

São Paulo — A ex-primeira dama Marisa Letícia, de 66 anos, mulher do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e foi internada no hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

Segundo a assessoria de imprensa do hospital, ela chegou ao local na tarde desta terça-feira (24) e está na sala de emergência. O hospital não divulgou informações sobre o estado de saúde da ex-primeira dama.

A assessoria de imprensa do Instituto Lula confirma a internação no Sírio Libanês, mas diz que não possui informações sobre as condições de saúde de Marisa Letícia.