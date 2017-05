Ex-Pink Floyd posta foto de Temer e faz pergunta a brasileiros

São Paulo – Roger Waters, ex-baixista da banda de rock Pink Floyd, publicou no Facebook uma foto do presidente Michel Temer ao lado de uma pergunta:”Brasil, é essa vida que vocês realmente querem?”.

A frase está ligada ao seu próximo álbum solo, cujo título é “Is This the Life We Really Want?” (em inglês, “É essa a vida que nós realmente queremos?”).

Veja abaixo a imagem publicada por Waters:

O músico já fez outras manifestações de cunho político, como na vez em que chamou o presidente norte-americano Donald Trump de porco durante um megafestival de rock na Califórnia, durante a interpretação da canção “Pigs (three different ones)”. Em um animal inflável com o rosto de Trump estavam escritas as palavras: “ignorante, mentiroso, racista e sexista”.