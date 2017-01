Ex-ministra Ellen Gracie diz que Teori é modelo para magistratura

A ex-ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Ellen Gracie, se encontrou hoje (20) pela manhã com o presidente Michel Temer, no Palácio do Planalto.

Na saída do encontro, Gracie conversou rapidamente com jornalistas e lamentou a morte do ministro Teori Zavascki, com quem trabalhou por 30 anos.

“É aquele magistrado que é um modelo pra toda magistratura brasileira, de modo que o Brasil perde a magistratura brasileira, perde tanto ou mais que os seus amigos pra quem sua falta vai ser tão sentida”.

Gracie disse que conversou com Temer sobre as circunstâncias do acidente que vitimou o ministro e o que isso significa para o país.

Sobre a escolha do novo ministro que substituirá Teori na relatoria do processo da Lava Jato, Ellen disse que a decisão deve ser tomada pelo tribunal.

“Eu acredito que a própria instituição vai encontrar a fórmula mais adequada, o regimento interno tem suas normas próprias para substituição. O tribunal encontrará uma solução adequada.”

Ellen Gracie disse ainda que deve se encontrar com a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, para tratar do sepultamento e honras que devem ser prestadas ao ministro Teori Zavascki.

Gracie foi a primeira mulher a presidir a mais alta corte do país (de 2006 a 2008), onde atuou por 11 anos. A ex-ministra foi indicada a ocupar o STF em 2000 pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso e se aposentou em 2011.