Eunício tem alta da UTI e pode sair do hospital no sábado

Brasília – O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE) recebeu alta da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) no final da manhã desta sexta-feira, 28, segundo boletim médico divulgado pelo Hospital Santa Lúcia – onde o senador está internado desde a madrugada de quinta-feira, 27.

“O paciente já se encontra consciente, orientado e caminhando bem. Realizará uma ressonância magnética de crânio com contraste ainda hoje”, diz o boletim do hospital. A expectativa é de que o presidente do Senado possa receber alta hospitalar até sábado, dia 29.