Eunício quer instalar CCJ até quarta-feira

Brasília – O novo presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), quer instalar a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) até a próxima quarta-feira (8).

A CCJ é a mais importante comissão do Senado, onde os projetos mais importantes discutidos pelos senadores devem tramitar antes de irem a votação no Plenário da Casa.

A iniciativa de acelerar a composição dos novos membros ocorreu porque o o presidente Michel Temer (PMDB) sinalizou que só indicará o novo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) após a formação da comissão. Com isso, é possível que o novo magistrado seja definido até o final da próxima semana.

A EXAME.com, o peemedebista disse que se reunirá com líderes da Casa na terça-feira, às 11h, e que pedirá que todos encaminhem nomes para compor a CCJ no mesmo dia.

“Terça-feira eu tenho uma reunião com os líderes, pedi que encaminhem nomes o mais rápido possível e quero instalar a CCJ, se possível, já na próxima quarta-feira”, afirmou Eunício.

Vale lembrar que a CCJ será responsável por sabatinar o novo ministro do Supremo. Mais cedo, Eunício sinalizou que pretende concluir o processo o mais rápido possível. Segundo o presidente do Senado, depois da sabatina, ele pretende pautar a aprovação da indicação no mesmo dia se tiver quórum na Casa.