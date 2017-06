Eunício pede reunião com Fachin discutir afastamento de Aécio

Brasília – Após se reunir com a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, o presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), teve um encontro no fim da tarde desta terça-feira, 13, com o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato na Corte.

Eunício pediu a audiência para falar da “dificuldade” do Senado em cumprir a determinação do ministro em relação ao afastamento do senador Aécio Neves, determinada no dia 18 de maio.

O peemedebista tem defendido que o Senado não está descumprindo a decisão liminar proferida por Fachin.

Ele alega que não há previsão no regimento do Senado para o afastamento de um parlamentar e que, por isso, o STF deveria determinar em que moldes isso deveria acontecer.

Fachin, no entanto, teria dito ao peemedebista que não trata mais dessa matéria, porque o caso está sob a relatoria do ministro Marco Aurélio Mello.

Nesta terça, Marco Aurélio declarou que, no seu entendimento, o Senado já deveria ter convocado o suplente de Aécio para ocupar o cargo.