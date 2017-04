Eunício pautará recuperação dos estados assim que receber projeto

Brasília – O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), afirmou nesta quarta-feira que tem o compromisso de pautar o projeto da recuperação fiscal dos Estados assim que a Câmara dos Deputados concluir sua votação.

O projeto ainda seguia em votação nesta tarde no plenário da Câmara. Na terça, deputados aprovaram o texto principal do projeto. Nesta quarta, analisavam emendas, que ainda podem alterar a proposta.

“Acho que esse projeto que trata do socorro aos Estados, do equilíbrio fiscal dos Estados, eu acho que ela é uma matéria extremamente importante”, disse Eunício a jornalistas. “Aí, sim, eu tenho a responsabilidade com a pauta de imediato, tão logo a Câmara dos Deputados resolva essa matéria.”

Uma fonte que acompanha intensamente as negociações afirmou que se estuda inclusive a apresentação de um requerimento, no Senado, para conferir urgência ao projeto.

Eunício afirmou ainda que as propostas de reforma da Previdência e a trabalhista receberão toda a atenção da Casa assim que suas tramitações forem concluídas na Câmara.