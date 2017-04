Estudantes de medicina serão investigados por foto ofensiva

Uma imagem de sete estudantes de Medicina da Universidade Vila Velha (UVV), no Espírito Santo, posando com o jaleco do curso, calças arreadas e fazendo gesto com as mãos em que remetem a uma genitália feminina causou indignação a quem viu a fotografia, publicada no Instagram.

Após viralizar, a imagem foi bombardeada com comentários pedindo a punição dos universitários. O autor da foto foi um dos estudantes que também estava no local.

Na página oficial da universidade no Facebook, alunos desabafaram sobre o caso. “Pensem bem no nível da punição que dará a eles. Em respeito às pessoas que se sentiram ofendidas com isso e ao nome da universidade, que não demorou pouco para ser construído”, escreveu, por exemplo, a estudante Natália Freitas Cesana.

Sindicância

Procurada pela reportagem, a universidade informou, em nota, que repudia a ação dos estudantes e que será instaurada uma comissão de sindicância para apuração dos fatos.

Já o Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES) informou a realização, nesta terça-feira, 11, de uma reunião com a coordenação do curso de Medicina da instituição de ensino.

Segundo o CRM-ES, ficou definido que a universidade aplicará punição compatível com o ocorrido.