Estudante passa mal e morre ao comemorar aprovação no vestibular

São Paulo — Um estudante da cidade de Soure, no arquipélago do Marajó, no Pará, passou mal e morreu durante uma festa de comemoração por ter passado no vestibular da Universidade do Estado do Pará (UEPA) na terça-feira, 31.

Geonne Natalino Azevedo Silva, de 29 anos, foi aprovado no curso de Pedagogia da UEPA. Ele já estava tentando passar no vestibular há sete anos, mas apenas neste mês conseguiu a vaga no ensino superior.

Segundo uma nota de pesar divulgada pela universidade, ele foi vítima de uma parada cardiorrespiratória durante a comemoração. Relatos de amigos e familiares nas redes sociais indicam que Geonne tinha um problema cardíaco e pode ter sofrido um mal súbito.

“Logo agora que tu conseguiu realizar teu sonho, tanta emoção que o coração não aguentou”, lamentou uma prima de Geonne no Facebook.

O corpo do estudante está sendo velado em Soure. O enterro deve acontecer nesta quarta-feira, 1º de fevereiro.

Veja a íntegra da nota de pesar divulgada pela UEPA:

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) lamenta profundamente o falecimento de Geonne Natalino Azevedo Silva na tarde desta terça-feira, 31 de janeiro, e se junta aos familiares, amigos e colegas de classe neste momento de dor e sofrimento. Geonne foi aprovado pelo Processo Seletivo (Prosel) no curso de Pedagogia para o Campus Salvaterra, e morreu enquanto comemorava a aprovação no vestibular, vítima de uma parada cardiorrespiratória. O corpo do jovem está sendo velado em Soure. O enterro será na manhã desta quarta-feira (1).