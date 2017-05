Curitiba – “Estou vivo e me preparando para voltar a ser candidato à presidência da República”, afirmou nesta quarta-feira o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em um breve discurso para simpatizantes que lotaram uma praça no centro de Curitiba após prestar depoimento como réu na operação Lava Jato.

Lula depôs durante cinco horas ao juiz Sergio Moro na 13ª Vara Federal de Curitiba sob a acusação de ter recebido propina da construtora OAS dentro do esquema de corrupção envolvendo contratos da Petrobras.

O ex-presidente negou ser dono de um apartamento triplex no Guarujá, no litoral de São Paulo, que de acordo com procuradores teria lhe sido dado em uma troca de favores com a construtora.