Estes deputados não seriam eleitos se distritão valesse em 2014

São Paulo – Se o distritão (que deve ser apreciado pela Câmara dos Deputados nesta semana) estivesse em vigor nas eleições de 2014, exatos 46 deputados federais não teriam sido eleitos de jeito nenhum.

É o que mostra cálculo feito pelo cientista político Jairo Nicolau, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e um dos principais especialistas do país em sistemas eleitorais e partidários.

Para chegar à lista, Nicolau levou em conta todos os parlamentares que não ficaram entre os mais votados de seu estado, mas foram beneficiados, em 2014, pelo chamado “efeito Tiririca”, que permite que candidatos muito bem votados ajudem a eleger colegas de coligação que não receberam uma votação expressiva.

Esse é o caso do deputado federal Fausto Pinato (PRB-SP), que conquistou apenas 22 mil votos em 2014 (número 13 vezes menor do que a quota eleitoral de São Paulo em 2014), mas foi eleito graças ao desempenho de Celso Russomanno (PRB-SP) nas urnas. (Entenda: Apenas 35 deputados se elegeram “sozinhos” em 2014)

Com o apoio de 1,5 milhão de eleitores, Russomanno foi responsável por mais da metade dos votos destinados para o PRB de São Paulo nas últimas eleições para o legislativo federal. Resultado: levou de carona para a Câmara outros quatro colegas de partido – entre eles, Pinato e o cantor Sergio Reis (que teve cerca de 45 mil votos).

A implantação do distritão acabaria com esse fenômeno. Por esse sistema eleitoral, basicamente, são eleitos os deputados mais votados de cada distrito – exatamente como na eleição para presidente. Dessa forma, se valesse em 2014, o modelo garantiria a eleição de candidatos que foram bem votados, mas não foram eleitos, e tiraria a cadeira aqueles que não tiveram muitos votos.

Isso mudaria sutilmente o perfil do Congresso: algumas siglas aumentariam suas bancadas (caso do PSD que ganharia mais 6 cadeiras) e outras perderiam postos (como o PV, que ficaria sem 3 vagas na Câmara).

A proposta que deve ser apreciada nesta semana na Câmara prevê a instalação do sistema eleitoral conhecido como “distritão” (ou voto único não transferível) no pleito do próximo ano e, a partir de 2022, a aplicação do modelo distrital misto.

Apesar de dar fim a uma das principais distorções do modelo proporcional (que baliza as eleições hoje), o distritão tem outros efeitos colaterais, como o hipersonalismo, manutenção do atual quadro político e desperdício de votos. Em uma pesquisa feita com 170 cientistas políticos ao redor do globo em 2006, o distritão foi apontado como o pior sistema eleitoral entre nove opções (segundo dados coletados em outra pesquisa de Nicolau).

Veja quais dos atuais deputados não conseguiriam se eleger se distritão estivesse em vigor em 2014:

Nome do candidato Partido MARIA AUXILIADORA SEABRA REZENDE DEM DAMIÃO FELICIANO DA SILVA PDT ANDRÉ LUIS CARVALHO RIBEIRO PEN ANTONIO DA CRUZ FILGUEIRA JUNIOR PEN CARLOS AUGUSTO ANDRADE SILVA PHS DIEGO ALEXSANDER GONÇALO PAULA GARCIA PHS KAIO CÉSAR DE MOURA MANIÇOBA NOVAES FERRAZ PHS LINDOMAR BARBOSA ALVES PMDB PEDRO PINHEIRO CHAVES PMDB DÂMINA DE CARVALHO PEREIRA PMN JOSÉ OTAVIO GERMANO PP MARCUS ANTÔNIO VICENTE PP ARNALDO JORDY FIGUEIREDO PPS CARMEN EMÍLIA BONFÁ ZANOTTO PPS JOSE AUGUSTO ROSA PR LAERTE RODRIGUES DE BESSA PR MIGUEL LOMBARDI PR FAUSTO RUY PINATO PRB MARCELO SQUASSONI PRB PAULO ROBERTO GOMES MANSUR PRB SERGIO BAVINI PRB VALTENIR LUIZ PEREIRA PROS ALEXANDRE VALLE CARDOSO PRP MARCELO HENRIQUE TEIXEIRA DIAS PRP JOSE LUIZ STEDILE PSB LEOPOLDO COSTA MEYER PSB FRANCISCO ALVES DE AGUIAR PSD GEOVANIA DE SA RODRIGUES PSDB JOÃO CASTELO RIBEIRO GONÇALVES PSDB ALUISIO GUIMARÃES MENDES FILHO PSDC LUIZ CARLOS RAMOS PSDC ANTONIO WANDSCHEER PT PAULO FERNANDO DOS SANTOS PT FRANKLIN ROBERTO DE LIMA SOUZA PT do B FÁBIO ABREU COSTA PTB JOZIANE ARAUJO NASCIMENTO ROCHA PTB RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA PTB BRUNIELE FERREIRA DA SILVA PTC ULDURICO ALENCAR PINTO PTC EDSON MOREIRA DA SILVA PTN EVAIR VIEIRA DE MELO PV ROBERTO ALVES DE LUCENA PV SINVAL MALHEIROS PINTO JUNIOR PV AUGUSTO SILVEIRA DE CARVALHO SD BENJAMIN GOMES MARANHÃO NETO SD EZEQUIEL CORTAZ TEIXEIRA SD

Como o distritão mudaria as bancadas da Câmara