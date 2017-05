Estas devem ser as novas frases de alerta nos maços de cigarro

São Paulo – A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu mudar as imagens dos maços de cigarro no Brasil, após nove anos com a mesma campanha de advertência contra o fumo. Com o objetivo de renovar as ações, as novas frases de alerta serão mais diretas e dirigidas a fumantes de cigarros, narguilé e outros produtos.

De acordo com o órgão, a proposta, ainda em discussão, quer ser mais explicita em mostrar as consequências para quem fuma, como risco de parto prematuro, desenvolvimento de câncer e peso psicológico do vício.

As novas propostas, que tratam dos efeitos reais do cigarro estão abertas à consulta pública, que traz apenas as imagens conceituais do que devem vir a ser as embalagens.

Além disso, a Anvisa também quer atualizar as regras sobre os pontos de venda de cigarros, que deverão cumprir uma lista com seis princípios. Entre eles estão a proibição de associação do cigarro a êxito sexual, ou à prática desportiva, atribuição de propriedades calmantes, entre outros.

As novas frases nas embalagens devem ser:

Você envelhece precocemente consumindo este produto. Você, grávida, corre o risco de ter um parto prematuro, perder o bebê e até morrer, consumindo este produto. Você morre de câncer de pulmão e enfisema consumindo este produto. Você brocha e fica impotente consumindo este produto. Você sofre o risco de trombose consumindo este produto. Você tem câncer na boca, língua e esôfago consumindo este produto. Você afasta as pessoas consumindo este produto. Você destrói a saúde de quem está ao seu lado consumindo este produto. Você perde a sua liberdade ao depender da nicotina consumindo este produto.

A consulta pública, no site da Anvisa, está aberta até o dia 26 de maio.