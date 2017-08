Estas cidades cabem em um trem do metrô de São Paulo

São Paulo – A população total de cada uma destas 19 cidades não encheria um trem do metrô de São Paulo no horário de pico.

Segundo informações do próprio metrô, em cada trem cabem, em média, 1.600 pessoas por vez, considerando um trem de seis vagões.

E, de acordo com as estimativas de população do IBGE, as menores cidades do Brasil tinham menos de 1.500 habitantes em 2017.

A população total destas cidades, somadas, é de 23.616 pessoas, menor do que a de vários municípios brasileiros. Essas pessoas representam 0,01% do total da população brasileira.

Entre o ano passado e esse ano, a estimativa do IBGE é de que a população brasileira tenha aumentado em cerca de 1,5 milhão de pessoas, passando de 206.081.432 habitantes em 2016 para 207.660.929 em 2017.

Veja quais são: