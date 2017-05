Estadão cria recurso para calcular custo da corrupção no Brasil

Criada pela FCB Brasil para o Estadão, a plataforma digital De Real para Realidade traz para os leitores do portal a noção de quanto custa a corrupção no Brasil.

Na plataforma, é possível calcular como os valores desviados pela corrupção poderiam ter sido aplicados em bens e serviços públicos.

Por exemplo: com uma denúncia de desvio de R$ 316 milhões, a ferramenta mostra que esse valor poderia significar 2.257.1428 vacinas H1N1; 15,8 mil ambulâncias ou ainda 316 km de linhas de metrô.

Para complementar a informação, o conversor da moeda da corrupção mostra, na sequência dos valores, as notícias no site do jornal onde aquele investimento poderia fazer a diferença e melhorar a vida das pessoas.

O script inserido no portal, que monitora a navegação do usuário, “percebe” quando o internauta estiver lendo matérias que contenham palavras relacionadas à corrupção e citem números em reais (R$).

Essa matéria será considerada “elegível” e todos os seus valores serão destacados para o usuário. Conforme ele role o mouse (ou passe o dedo, na versão mobile) sobre os números, aparecem sugestões de itens para conversão.

Ao selecionar o item, o usuário é redirecionado ao serviço De Real para Realidade, que exibirá a conversão do valor, contextualizada com diversos itens, bens ou melhorias que poderiam ter sido adquiridos.

“O objetivo é ajudar a dimensionar como esse dinheiro impactaria a vida da população. Mais do que informar, usamos a tecnologia e a inovação para ir além da notícia.

É uma forma de aprofundar o conteúdo que produzimos”, afirma Marcelo Moraes, diretor de marketing publicitário do Estadão.

Para o lançamento nacional da novidade, foram veiculados anúncios no jornal e posters com exemplos de infográficos das conversões.

Este conteúdo foi originalmente publicado no site da AdNews.