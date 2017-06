“Esperamos que o PSDB tome uma decisão hoje”, diz Tripoli

Brasília – O líder do PSDB na Câmara dos Deputados, deputado Ricardo Tripoli (SP), enfatizou que o partido precisa tomar uma decisão na reunião desta segunda-feira, 12, quando a Executiva nacional da legenda se encontra para discutir o desembarque da base aliada do governo.

“A discussão de hoje tem novos atores, o que fortalece o debate. Ministros do PSDB foram ouvidos e alguns estão participando das discussões. Esperamos que o partido tome uma decisão hoje”, defendeu.

Questionado sobre qual seria a relação do partido com as reformas patrocinadas pelo Palácio do Planalto, caso a legenda decida deixar de apoiar a gestão peemedebista, Tripoli disse que “o compromisso do PSDB é ajudar o Estado, não governo”.

Ele destacou ainda que a maior preocupação tucana é com a redução do desemprego.