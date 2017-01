ES pede que Temer inclua estado em repasse contra seca

Brasília – Em reunião realizada na manhã desta quarta-feira, 4, com o presidente Michel Temer, integrantes da bancada do Espírito Santo pediram a inclusão do Estado no repasse de recursos do governo federal no combate à seca.

“O governo colocou de pé um programa, mas excluiu o Espírito Santo. Temos regiões no Estado que está convivendo com seca há quase quatro anos. Por isso, viemos pedir a inclusão do Espírito Santo”, afirmou o senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES), após a reunião realizada no Palácio do Planalto. Além dele, também esteve presente no encontro o senador Magno Malta (PR) e o deputado Evair de Melo (PV).

“Trouxemos todos os dados e elementos técnicos. Agora vamos fazer, no início da próxima semana, uma reunião com o ministro Helder Barbalho (Integração) para legitimar essa inclusão”, ressaltou o senador tucano.

Segundo ele, a estimativa de prejuízos econômicos no Estado oriundos da seca, registrada no últimos quatro anos, chega a R$ 1 bilhão. O setor de cafeicultura seria o mais atingido pela estiagem.

No último dia 27 de dezembro, o presidente Michel Temer esteve em Maceió (AL) onde anunciou junto com o ministros Osmar Terra (Desenvolvimento Social) e Hélder Barbalho a aplicação de R$ 755 milhões para 15 Estados atingidos pela seca.

Do total de investimento, R$ 250 milhões têm como origem parte da arrecadação do governo federal com o programa de repatriação de recursos do exterior. Outros R$ 255 milhões são de contratos e convênios que serão prorrogados e o restante (R$ 250 milhões), está previsto na Lei Orçamentária Anual de 2017.

Entre os beneficiados estão os Estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Sergipe.