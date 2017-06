Entre paulistanos, Doria venceria Lula em eleição de 2018

São Paulo – Se as eleições fossem hoje, a maioria dos paulistanos votaria no prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), para presidente do Brasil. O tucano teria 26,5% das intenções de voto, contra 22,1% do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, segundo sondagem do Instituto Paraná Pesquisas. Sem Doria na disputa, contudo, Lula seria o favorito para chegar ao Planalto em 2018.

A pesquisa foi feita com 1.210 eleitores do município de São Paulo entre os dias 29 e 31 de maio de 2017. A margem de erro do levantamento é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos.

A pesquisa também avaliou a intenção de voto dos paulistanos para o governo estadual. Nesse cenário, João Doria tem a preferência de 43,5% dos eleitores, com larga vantagem em eventual disputa contra Fernando Haddad (PT) e Paulo Skaf (PMDB), que aparecem com 14,2% e 13,8%, respectivamente.

Veja os detalhes da sondagem: