ENQUETE: O Brasil de Temer é melhor do que o de Dilma?

São Paulo – O peemedebista Michel Temer completa nesta sexta-feira (12) seus primeiros 365 dias no comando do maior cargo executivo do país. Alçado de “vice decorativo” – como se autointitulou em carta a sua antecessora – a presidente da República em poucos meses, o político tem um governo marcado pelo avanço de reformas caras a sua popularidade.

Segundo a última pesquisa CNI Ibope, a avaliação positiva de seu mandato despencou a uma mínima de 10% entre dezembro do ano passado e março deste ano. Apesar do alto índice de rejeição, Temer argumenta que as reformas trabalhista, fiscal e da Previdência são fundamentais para animar o mercado e tirar o país da mais longa recessão de sua história.

Mas não são apenas suas proposições de ordem econômica que explicam tamanha impopularidade. Cercado por políticos denunciados na operação Lava Jato, Temer é criticado por sua proximidade com nomes envolvidos no maior escândalo de corrupção já investigado pela Polícia Federal.

Por outro lado, enquanto o governo Dilma colecionava críticas pela inabilidade política e gestão econômica heterodoxa da mandatária, o presidente em exercício goza de bom apoio no Congresso e recebe elogios pelo dreamteam encabeçado pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.

Um ano após o impeachment da ex-presidente, EXAME.com quer saber o que você pensa sobre o assunto. O Brasil de Michel Temer é melhor do que o de Dilma Rousseff? A enquete vai até as 12h de amanhã. Vale lembrar que seu resultado representa apenas uma amostra dos internautas e não é necessariamente representativa da opinião pública brasileira.