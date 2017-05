Engavetamento fere 5 e causa trânsito em corredor norte-sul em SP

São Paulo – Uma colisão entre cinco carros bloqueou parcialmente a Avenida 23 de Maio, no corredor norte-sul, e provocou congestionamento na manhã desta quarta-feira, 3, na região central de São Paulo.

Ao menos duas pessoas sofreram ferimentos, sendo que um homem foi encaminhado à Santa Casa de Misericórdia, também localizada no centro, pelo Corpo de Bombeiros.

O engavetamento ocorreu no sentido sul da Avenida 23 de Maio e provocava lentidão maior do que o normal para o horário, nos dois sentidos do corredor norte-sul. A faixa da esquerda permanecia bloqueada por volta das 8h15 e os veículos envolvidos ainda estavam no local.