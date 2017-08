Em viagem pelo Nordeste, Lula desbanca Doria na internet

São Paulo – De olho nas eleições de 2018, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), intensificaram suas agendas pela região Nordeste do país. Doria, que nega a sua candidatura, embarcou na semana passada para Pernambuco e Ceará, enquanto Lula segue sua caravana por nove estados da região, começando pela Bahia.

Considerando as redes sociais e em pesquisas no Google entre os possíveis candidatos à presidência da República, a caravana do petista parece ter sido mais assertiva quando se compara com a repercussão da viagem do tucano.

Uma análise da consultoria Bites, que coletou dados dos últimos sete dias, mostra que Lula ganhou 16.260 fãs e seguidores no Facebook, Instagram, Twitter e Youtube no período, enquanto que Doria conquistou mais 14.762 fãs e seguidores.

Até as 20h deste domingo (20), o ex-presidente havia sido citado em 291.751 tweets e em 4.251 artigos em sites de notícia e blogs. Doria apareceu 64.073 vezes no Twitter e em 2.396 notícias.

Lula ainda teve vantagem quando foram analisadas as 300 notícias mais compartilhadas nas redes sociais. Os textos sobre o ex-presidente somaram 2,4 milhões de interações no Facebook, Twitter e Linkedin. Os artigos sobre Doria conseguiram 886 mil interações nos mesmos canais digitais.

Em paralelo, o deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ), também potencial candidato ao pleito de 2018, aumentou em 29.098 fãs e seguidores a sua rede no Facebook, Twitter, Instagram e Youtube nos últimos sete dias.