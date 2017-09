Em protesto, Major Olímpio bloqueia passagem de carro de Alckmin

São Paulo – O deputado Major Olímpio (SD-SP) voltou a protestar contra o governador Geraldo Alckmin (PSDB) na manhã desta sexta-feira, 22, na capital paulista.

Alckmin deixava a convenção nacional do Solidariedade, onde discursou, quando teve a passagem de seu carro bloqueada pelo major reformado da Polícia Militar – que o “persegue” em agendas externas para reivindicar aumento salarial para a Polícia Militar.

MAIS UMA VEZ COBRANDO O ALCKIM, QUE SÓ É VALENTE EM BANDO, MAS CARA A CARA…

CADÊ A REVISÃO DOS SALÁRIOS??? https://t.co/gtW2Q8URvF — Major Olimpio (@majorolimpio) September 22, 2017

Na semana passada, o tucano já tinha reagido a outro protesto do parlamentar e dito que o salário do major era uma “vergonha”. No último sábado, 16, Olímpio fazia um protesto contra o governador em São Carlos, interior paulista, quando foi chamado de “marajá” por Alckmin, aos gritos, por receber mais de R$ 50 mil por mês – como deputado e major aposentado.

Posicionado no meio da rua, Olímpio impediu por alguns segundos nesta sexta a saída do governador. Com uma faixa nas mãos, provocou o tucano, que permaneceu dentro do carro sem reação.

“Mostra agora aonde está os R$ 50 mil que eu ganho. Está massacrando o povo de São Paulo, a população, massacrando a polícia. Covarde!”, bradou o deputado,

Em seguida, aos jornalistas, admitiu receber mais de R$ 50 mil por mês, mas de renda bruta, não líquida, como diz que Alckmin fez parecer. E destacou que busca aumento para a categoria, não para ele próprio.

Olímpio afirmou que não pretende deixar o partido, mas que não concorda com a proximidade do SD com o governo Alckmin.

O deputado não aceitou se sentar à mesa o governador e ficou de pé, no corredor, enquanto Alckmin discursava.

O Palácio dos Bandeirantes foi procurado pela reportagem para comentar a ofensa do deputado, mas ainda não havia respondido até a publicação desta matéria. O espaço está aberto.