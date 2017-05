Em meio a denúncias, PMDB usa hashtag em defesa de Temer

São Paulo – Após as denúncias de que o presidente Michel Temer teria agido para comprar o silêncio do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha, ambos filiados ao PMDB, o partido lançou uma série de vídeos em suas redes sociais com a hashtag #OBrasilnaopodeparar, em apoio ao governo Temer.

A hashtag acompanha vídeos de personalidades como o senador e presidente nacional do PMDB, Romero Jucá, e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco.

O senador e presidente nacional do PMDB, @RomeroJuca , afirma que o Brasil não pode parar.#OBrasilnaopodeparar pic.twitter.com/Utcfq9X95Z — PMDB Nacional (@PMDB_Nacional) May 18, 2017

"Executivo e Legislativo têm que tirar o Brasil da crise", diz o Ministro da Sec.Geral da Presidência, Moreira Franco. #OBrasilnaopodeparar pic.twitter.com/SpBDJdlK8l — PMDB Nacional (@PMDB_Nacional) May 18, 2017

Eles defendem que o Brasil prossiga com as reformas propostas pelo governo federal e que as denúncias sejam esclarecidas.

A menção foi utilizada em outras ocasiões por partidos como o PT, como durante a campanha presidencial de Dilma Rousseff em 2010.