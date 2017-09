Elevador despenca em hotel do Rio e deixa 8 pessoas feridas

São Paulo – O elevador do Mar Ipanema Hotel, na praia de Ipanema (RJ), despencou na madrugada desta quinta-feira deixando oito pessoas feridas, segundo informações do Corpo de Bombeiros do Rio.

As vítimas foram levadas para dois hospitais da região e ainda não há informações sobre o estado de saúde delas. Segundo informações do jornal O Globo, as vítimas seriam turistas holandeses, que estariam no 11º andar do prédio.

Procurada por EXAME.com, a administração do hotel ainda não se pronunciou sobre o caso.

Com 86 quartos, o hotel fica a duas quadras do posto 10 da Praia de Ipanema, uma das regiões mais valorizadas da cidade.