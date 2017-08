Eleitores do Amazonas voltam às urnas neste domingo

O segundo turno da votação para ecolher o novo governador do Amazonas começou às 8h, horário de Manaus, 9h em Brasília, deste domingo (27). Concorrem ao pleito Amazonino Mendes, do PDT, que teve 38,92% dos votos, e Eduardo Braga, do PMDB, que alcançou 24,7% dos votos no primeiro turno do pleito, ocorrido no dia 20.

São mais de 2 milhões de eleitores amazonenses aptos a votar nos 62 municípios do estado. Na primeira hora do pleito, nove urnas precisaram ser substituídas, seis na capital, duas em Iranduba e uma em Itacoatiara, de acordo com o primeiro balanço do dia do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM). Até o momento, não há registro de atraso no início da eleição em nenhuma zona eleitoral. Segundo o secretário de Tecnologia da Informação do órgão, Rodrigo Camelo, alguns ajustes foram feitos no segundo turno para minimizar as ocorrências.

“Todas as sessões começaram com votação eletrônica e esperamos que todas terminem assim. No momento de preparação do segundo turno, efetuamos a substituição de 22 urnas, antes do pleito, o que minimiza os problemas neste dia. Foi feito um trabalho na questão logística entre os dois turnos. Aumentamos os números de pontos de transmissão de dados, mais 33. A gente vai ter uma segurança maior”, destacou Camelo.

Ao todo, o TRE-AM disponibilizou 6.686 urnas eletrônicas em todo o estado, quase metade está em Manaus, que concentra 1.274.399 eleitores dos 2,3 milhões do estado. “Por enquanto está tudo tranquilo, dentro da normalidade”, informou o desembargador Yêdo Simões, presidente do tribunal.

Um homem foi detido na madrugada deste domingo por desacato durante fiscalização da Lei Seca da Polícia Civil. Ele foi flagrado consumindo bebida alcoólica e resistiu à abordagem policial. Portaria conjunta do TRE-AM e da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas proibiu, entre 2h da madrugada e 18h do dia da eleição, o consumo de bebida alcoólica em bares, restaurantes, supermercados, mercearias e estabelecimentos similares, bem como em locais abertos ao público em todo o estado.

Tanto Amazonino Mendes (PDT) quanto Eduardo Braga (PMDB) já foram governadores do Amazonas. A votação vai até as 17h, horário local. A divulgação do resultado só deve começar às 18h, por causa do fuso horário em 11 municípios, que é de duas horas a menos em relação a Brasília e uma hora a menos em relação à capital amazonense.

A eleição suplementar para o governo do Amazonas foi determinada em maio pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O ex-governador José Melo (Pros), e o vice, Henrique Oliveira (Solidariedade), tiveram os mandatos cassados por compra de votos nas eleições de 2014. O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, David Almeida, do PSD, está no comando do estado interinamente.