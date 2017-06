Eleição direta hoje abalaria democracia no país, diz Paulo Kramer

São Paulo – Para o cientista político Paulo Kramer, convocar eleições diretas diante de uma eventual saída de Michel Temer do poder só contribuiria para aumentar o grau de instabilidade política e econômica que já pauta o Brasil há algum tempo.

Kramer é autor da biografia de Dante de Oliveira, então deputado federal que apresentou, em 1984, a Proposta de Emenda à Constituição que restabelecia as eleições diretas no Brasil em plena ditadura militar.

Na visão dele, os movimentos que pedem Diretas Já hoje tentam reviver o mesmo clima que levou multidões às ruas do Brasil pelo fim da ditadura. Mas, ele lembra, que os tempos são bem diferentes. A começar pelo fato que de que estamos em uma democracia.

Nesta entrevista a EXAME.com, Kramer, que é professor aposentado da Universidade de Brasília (UnB), fala sobre a crise política e sobre os caminhos para o Brasil com ou sem uma eleição direta.

EXAME.com: Os atos que pedem por eleições diretas hoje podem ser comparados com os de 1984?

Paulo Kramer: É difícil comparar, uma vez que os dois momentos têm contextos muito diferentes. Em termos históricos, nas Diretas Já de 1984, vivíamos o início da redemocratização, onde não havia nenhuma perspectiva do futuro.

Hoje, a situação já não é essa: vivemos democraticamente há quase 30 anos e, principalmente, não temos uma unanimidade nacional, como em 84. Naquelas movimentações, o Brasil inteiro se vestiu de verde e amarelo pedindo o fim do regime militar. Não foi uma reivindicação restrita a uma parcela da população como hoje, em que a esquerda lidera as movimentações.

Por fim, é preciso também entender que, naquela época, a moral da classe política ainda existia. As pessoas acreditavam nos políticos.

Mas me parece que a sensação de quem está nas ruas é a mesma de 84…

Sim, o sentimento que se apresenta é o mesmo, só que com muito menos gente nas ruas. Para a esquerda, é interessante reviver a simbologia do que foram as Diretas Já de 84 porque foi um ponto alto no processo de redemocratização do país. A esquerda entendeu que hoje ela não tem mais o monopólio da voz, como antes, principalmente por conta das redes sociais. E isso faz com que os movimentos de rua sejam uma alternativa para a comunicação.

Fundamentalmente, a grande diferença entre os dois momentos está na classe política alinhada com a esquerda e com a direita. Em 84, todos os políticos, independente da vertente, estavam unidos em um só objetivo: tirar o regime ditatorial e convocar eleições democráticas. Hoje isso não existe, os dois estão em campos opostos.

Caso as eleições diretas sejam convocadas, quais riscos isso traria ao país?

Vivemos em um marco democrático que foi a Constituinte de 1988. Apesar de todos os seus defeitos, ela foi construída com participação nacional. Se for convocada uma eleição direta agora, teremos uma ruptura constitucional, que pode abalar ainda mais a situação do país.

Isso aumentaria o grau de conflito, incerteza e instabilidade, que já é muito grande, e interromperia, fatalmente, qualquer perspectiva, ainda que tímida, de retomada da economia brasileira.

Sem contar que é muito diferente você ter uma proposta de eleições como um atalho de ruptura para acelerar o fim de um regime autoritário e uma proposta dessa natureza dentro do regime democrático que já vivemos, apesar de todos os problemas econômicos, políticos e sociais.

Na sua opinião, então, qual é a saída para esse momento?

O cenário mais provável que vejo é o “divórcio amigável”, ou seja, o presidente Temer chega a um acordo rápido com os partidos que o apoiam e renuncia. Isso abrirá caminho para a substituição por um sucessor, escolhido indiretamente pelos senadores e deputados, com um mandato-tampão de um ano e meio.

Outra possibilidade é o “divórcio litigioso”, onde o TSE condena a chapa Dilma-Temer, mas mesmo assim o presidente decide se agarrar no poder de qualquer jeito, recorrendo ao Supremo Tribunal Federal (STF), por exemplo. Nesse caso, a queda de braço pode se arrastar até o final do ano. Outra possibilidade cujo desfecho seria provavelmente até mais rápida é a Câmara afastá-lo e autorizar o seu julgamento pelo Supremo.

Mas o Congresso tem legitimidade para escolher um novo presidente?



Veja só, em um regime democrático o Congresso é legitimo. Ele foi eleito pelo voto popular. Ele está impopular, isso sim, mas não ilegitimo. Ele pode escolher o sucessor, mas prevejo que, nas próximas eleições, em 2018, todas as cadeiras serão renovadas com esperança em novos políticos.