Edson Fachin não foi monitorado pela Abin, afirma Etchegoyen

Brasília – O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Sergio Etchegoyen, negou que a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) tenha monitorado o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, conforme reportagem da mais recente edição da revista Veja.

Relator da Operação Lava Jato no Supremo, Fachin foi o responsável por homologar o acordo de delação premiada dos acionistas e executivos do grupo J&F, que delataram o presidente Michel Temer. “Tenho certeza de que isso não aconteceu. Confio na Abin, nos profissionais da Abin e eles têm dado reiteradas mostras de seu profissionalismo”, afirmou Etchegoyen ao jornal O Estado de S.Paulo.

A agência é subordinada ao gabinete do general. O Palácio do Planalto emitiu na noite de anteontem uma nota à imprensa negando a versão da publicação. Etchegoyen telefonou para a presidente do Supremo, Cármen Lúcia, para negar o teor da reportagem. “Eu não me prestaria a isso.” Para Etchegoyen, a Abin “não iria bisbilhotar ninguém”.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.