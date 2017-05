“É grave, eu reconheço”, diz novo presidente do PSDB sobre Aécio

São Paulo – Escolhido nesta quinta-feira, 18, pelo senador Aécio Neves para presidir interinamente o PSDB, o senador Tasso Jereissati (CE) classificou como “grave” a situação do ex-presidente da legenda.

“É grave, eu reconheço. Mas tenho confiança que ele vai saber se defender”, disse o tucano em entrevista à Rádio CBN.

Questionado sobre os rumores de que poderia ser candidato do PSDB para um mandato tampão caso o presidente Michel Temer deixe o cargo, Jereissati disse desconhecer qualquer articulação.

“Nada pode ser feito fora da Constituição. Só assim as instituições ficam preservadas”.

O PSDB defende hoje majoritariamente que, caso haja o afastamento de Temer, o processo de sucessão ocorra de forma indireta, ou seja, por meio do Congresso Nacional.

O mandato do senador cearense à frente do PSDB só termina quando e se Aécio abrir mão do cargo em caráter definitivo.

Nesse caso, um dos oito vice-presidentes da sigla será escolhido.