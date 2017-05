Entenda o peso de colocar as Forças Armadas nas ruas de Brasília

São Paulo – O decreto do presidente Michel Temer, editado em meio aos confrontos entre policiais e manifestantes, que convoca as Forças Armadas para garantir a lei e a ordem no Distrito Federal até o próximo dia 31 de maio é um ataque à Constituição Federal, segundo o jurista Paulo Blair, professor de Direito Constitucional da Universidade de Brasília (UnB).

Previstas na Constituição Federal de 1988 e regulamentado por lei complementar em 1999, as missões de Garantia da Lei e da Ordem já foram adotadas pelo governo federal em outras ocasiões. Mas essa é a primeira vez que o recurso é utilizado para barrar atos de vandalismo. Segundo Blair, também é a primeira vez que é instaurado sem a petição de um governo estadual. E é aí que os problemas com a medida de Temer começam.

Segundo o Ministério da Fazenda, esse recurso é utilizado quando há um esgotamento das forças tradicionais de segurança pública. Em termos práticos, nessas ações, as Forças Armadas são liberadas a atuar com poder de polícia até o restabelecimento da normalidade.

No caso desta quarta-feira, segundo a Defesa, as Forças Armadas foram convocadas para garantir a segurança de prédios públicos na Esplanada dos Ministérios, que foram alvo de depredação de um grupo de manifestantes. O Ministério da Agricultura, o mais atingido de todos, chegou a ter um foco de incêndio durante a tarde de hoje. Todos os edifícios foram evacuados.

Seguindo a lógica da repartição constitucional dos poderes e as competências dos estados, Blair lembra que a manutenção da segurança pública é uma responsabilidade dos estados. Portanto, o envio de reforço das Forças Armadas para conter os atos de vandalismo praticados hoje dependia de um pedido feito pelo governo do Distrito Federal. Informação não confirmada até esse momento.

O que é uma ação de Garantia da Lei e da Ordem?

Assim, por um tempo limitado e em uma área restrita, os militares devem agir para “preservar a ordem pública, a integridade da população e garantir o funcionamento regular das instituições”, afirma texto do site do Ministério da Defesa.

Quais as leis que embasam a missão da Garantia da Lei e da Ordem?

As missões da Garantia da Lei e da Ordem (GLO) são previstas no artigo 142 da Constituição Federal, mas só foram reguladas com a Lei Complementar 97, de 1999, e pelo Decreto 3897, de 2001.

Quem pode convocar as Forças Armadas para missões desse tipo?

Segundo o Ministério da Defesa, a decisão sobre o emprego das tropas é feita pela Presidência da República, por motivação ou não dos governadores ou dos presidentes dos demais Poderes constitucionais.

Quando a Garantia da Lei da Ordem já foi usada no Brasil?

Na maior das vezes em que o presidente recorreu a esse recurso, a motivação estava atrelada à segurança de autoridades, como durante a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável do Rio de Janeiro (Rio + 20), em 2012, e na visita do Papa Francisco durante a Jornada Mundial da Juventude, em 2013.

Mais recentemente, durante a crise de segurança pública no início do ano, a mesma medida foi adotada nos estados do Rio Grande do Norte e do Espírito Santo.