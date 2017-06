Duas notícias do fim de semana podem complicar a vida de Temer

São Paulo – O presidente Michel Temer deve ter mais uma semana complicada, especialmente devido a duas notícias do final de semana que vão embaralhar o cenário político.

A primeira delas foi a reportagem de capa de VEJA, afirmando, de acordo com uma fonte, que Temer teria acionado o serviço de inteligência brasileiro, a Abin, para investigar a vida do ministro do STF Edson Fachin, relator da Lava Jato.

O presidente negou a acusação. “O governo não usa a máquina pública contra os cidadãos brasileiros, muito menos fará qualquer tipo de ação que não respeite aos estritos ditames da lei”, disse o governo em nota.

Outra notícia que pode atingir o governo Temer é uma provável delação do doleiro Lúcio Funaro, suposto operador de Eduardo Cunha, que envolveria o ex-secretário de governo Geddel Vieira Lima.

Funaro disse ter sido sondado por Geddel sobre a possibilidade de o primeiro fechar um acordo de delação, segundo a TV Globo.

Em depoimento à PF, obtido pela emissora, Funaro teria confirmado a versão de Joesley Batista de que Geddel era o principal contato do empresário com o governo Michel Temer.